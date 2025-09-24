Junge in Hamburg von Auto angefahren – Fahrer gibt Sonne die Schuld

Ein zehnjähriger Junge wird an einem Kreisverkehr in Hamburg von einem Auto erfasst und verletzt – der Fahrer will ihn wegen der tief stehenden Sonne nicht gesehen haben.

Am Mittwoch gegen 16.45 Uhr kam es im Bereich Rehrstieg Ecke Striepenweg in Hamburg-Neugraben zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein zehnjähriger Junge von einem Pkw erfasst wurde. Nach Angaben der Feuerwehr zog sich das Kind Prellungen am Kopf zu, war aber ansprechbar. Es wurde unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht.

Aufprall bei rund 20 km/h

Die Straße wurde nach dem Unfall gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Gegen 17.25 Uhr konnte der Bereich wieder einspurig freigegeben werden. Laut Feuerwehr wurde der Junge bei der Kollision mit rund 20 km/h getroffen.

Das könnte Sie auch interessieren: Penis raus – oder ab nach Haus! Unterhosen-Streit im Fitnessstudio eskaliert

Nach Informationen eines Reporters vor Ort soll es sich beim Fahrer um einen 74-jährigen Mann handeln. Er gab demnach an, das Kind wegen der tief stehenden Sonne übersehen zu haben. Auch für ihn wurde vorsorglich ein Rettungswagen angefordert. (apa)