Wohnung in Hamburg brennt: Bewohner in Gefahr – eine Frau verletzt

Feuer in Heimfeld: Am späten Montagnachmittag ist in der Straße Kiefernberg eine Wohnung in Brand geraten. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus der betroffenen Wohnung ins Treppenhaus.

Das Feuer war gegen 16.50 Uhr im Schlafzimmer ausgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich zwei Personen in den Räumen auf. Die Feuerwehrleute brachten beide umgehend ins Freie. Eine Frau wurde ins Krankenhaus gebracht – sie hatte eine Rauchvergiftung erlitten.

Nach ersten Erkenntnissen ist das Bett im Schlafzimmer komplett abgebrannt. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und eine Ausbreitung auf weitere Räume verhindern. Zur Ursache des Feuers liegen derzeit noch keine gesicherten Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (mp)