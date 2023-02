Drama mitten in Hamburg: Feuerwehr findet Leiche nach Wohnungsbrand

In Eimsbüttel ist es am Mittwochmorgen zu einem dramatischen Feuerwehreinsatz gekommen. Die Retter waren zu einem Wohnungsbrand gerufen worden. Eine Person konnte verletzt gerettet werden. Wenig später wurde eine Leiche entdeckt.

Laut einem Sprecher der Feuerwehr seien gegen 9.45 Uhr mehrere Notrufe in der Einsatzzentrale eingegangen. Die Anrufer meldeten Rauch aus einer Wohnung. Zunächst wurde irrtümlich angenommen, dass der Brandort in der Fettstraße lag. Tatsächlich aber brannte eine andere Wohnung in der Vereinsstraße.

Retter finden tote Person in ausgebrannter Wohnung

Während der Angriffstrupp eine Person rettete, löschten die Kollegen das Feuer mit mehreren Strahlrohren. Das Opfer kam mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Bei den Nachlöscharbeiten dann der grausige Fund: In der Wohnung fanden die Retter eine leblose Person. Offenbar der Mieter (65) der Wohnung Für die kam jede Hilfe zu spät. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und ermittelt nun die Brandursache.