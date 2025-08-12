mopo plus logo
Die Feuerwehr steht mit einem Kran vor dem Fenster eines Mehrfamilienhauses. Im Fenster steht eine Person, das Gesicht ist gepixelt.

Ein Mann musste von den Einsatzkräften aus dem dritten Stock gerettet werden. Foto: NEWS5 / Fabian Höfig

  • Eidelstedt

Wohnungsbrand in Hamburg: Mann muss aus drittem Stock gerettet werden

Im Hamburger Stadtteil Eidelstedt hat es am frühen Morgen in einer Wohnung gebrannt. Dabei konnte ein Mann aus dem betroffenen dritten Stock gerettet werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.

Zwei weitere Personen wurden vom Rettungsdienst behandelt. Gegen 4.30 Uhr sei die Feuerwehr ausgerückt, da Rauch aus dem Fenster im dritten Stock eines Hauses drang.

Am frühen Dienstagmorgen würden noch Nachlöscharbeiten stattfinden. Zur Ursache und Schadenshöhe konnte die Feuerwehr noch keine Angaben machen. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

