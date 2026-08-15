In Winterhude gab es am Samstagnachmittag einen dramatischen Feuerwehreinsatz. In einer Wohnung war ein Brand ausgebrochen, die Bewohner flüchteten auf den Balkon. Es gab einen Großeinsatz.

Zum Einsatz kam es gegen 14 Uhr an der Dorotheenstraße. Von dort wurde ein Brand in einer Wohnung gemeldet und, dass sich vier Menschen auf dem Balkon in Sicherheit gebracht hatten. Aufgrund des im Notruf geschilderten Lagebildes rückten fünf Rettungswagen und mehrere Löschfahrzeuge an.

Brennendes Plastik sorgt für starke Verqualmung

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Kurz darauf konnte aber rasch Entwarnung gegeben werden. Es brannte Plastik in einer Mikrowelle. Dadurch war eine stake Verqualmung ausgelöst worden. Laut Polizei gab es keine Verletzten. Die Dorotheenstraße war zwischen Poelchaukamp und Andreasstraße gesperrt.