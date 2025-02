Wohnung in Hamburger Hochhaus brennt – Großeinsatz

Große Aufregung in Rahlstedt! Am Donnerstagabend kommt es in einem Hochhaus zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand. Ein Bewohner wird verletzt.

Gegen 21.40 Uhr rückte die Feuerwehr zum Einsatz an der Straße Anklamer Ring aus. In einer Wohnung im achten Stock war es aus bisher unbekannten Gründen zu einem Feuer gekommen. Die Einsatzkräfte erhielten schon auf der Anfahrt den Hinweis „Menschenleben in Gefahr“. Aufgrund der Größe des Gebäudes und der vielen Wohnungen wurde die Alarmstufe noch einmal erhöht und weitere Kräfte mit alarmiert.

Rahlstedt: Bewohner aus brennender Wohnung gerettet

Beim Eintreffen der Retter schlugen die Flammen aus der Brandwohnung. Ein Bewohner, der sich noch darin befand, musste gerettet und vom Rettungsdienst versorgt werden. Er kam anschließend verletzt in ein Krankenhaus. Weitere Anwohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen, sie wurden vorübergehend in einem Bus des HVV untergebracht. Auch ein Großraumrettungswagen war vor Ort.

Das Feuer konnte nach kurzer Zeit gelöscht werden, die Nachlöscharbeiten werden aber noch längere Zeit in Anspruch nehmen. Durch den Brand ist das Treppenhaus komplett verraucht, die betroffene Wohnung unbewohnbar. Rund 60 Retter waren im Einsatz. Weitere Details zum Einsatz sowie zur Brandursache waren am Abend noch unklar. (roeer/idv)