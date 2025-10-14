Wohnung in Hamburg vollständig ausgebrannt

Wohnungsbrand in Wilhelmsburg: Am Dienstagmittag quoll Rauch aus einem Haus an der Neuhöfer Straße. Die Straße war rund um den Brandort zeitweise komplett gesperrt.

Die Feuerwehr wurde gegen 12.45 Uhr alarmiert. Ein Anrufer meldete Rauch, der aus einer Wohnung im Dachgeschoss des fünfstöckigen Hauses kam.

Wohnung beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand

Laut Feuerwehr stand die Wohnung beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Glücklicherweise war niemand zu Hause.

Nach einer Dreiviertelstunde hatten die Feuerwehrleute die Flammen gelöscht. Was genau gebrannt hat, ist noch unklar. Die Polizei sperrte die Neuhöfer Straße rund um den Einsatzort komplett ab.