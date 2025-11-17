Großeinsatz! Wohnung in Flammen – wichtige Hauptstraße gesperrt

Feuer im Osten Hamburgs: In Billstedt ist es am Montagmorgen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Dort stand eine Wohnung in Flammen. Eine Person wurde vermisst.

Zum Einsatz kam es gegen 7.30 Uhr am Schiffbeker Weg Ecke Hollkoppelstieg. Von dort wurde eine brennende Dachwohnung gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr schlugen Flammen aus den Fenstern. Sofort wurde Verstärkung angefordert.

Feuer in Billstedt: Schiffbeker Weg gesperrt

Drei Löschzüge und ein Notarzt rückten an. Laut Feuerwehr wurde eine Person vermisst. Nach Ende der Löscharbeiten gegen 8.30 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden, in der Wohnung befanden sich keine Menschen. Wegen des Großaufgebotes der Einsatzkräfte wurde der Schiffbeker Weg gesperrt.