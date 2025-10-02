Hilferufe aus brennender Wohnung – Großeinsatz in Hamburg

In Billstedt ist am Donnerstagmittag eine Wohnung in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Ein Bewohner wurde gerettet.

Laut Feuerwehr ging gegen 13.45 Uhr zunächst ein Notruf aus einem Haus an der Archenholzstraße ein. Kurz darauf seien weitere Anrufe mit dramatischen Schilderungen in der Einsatzzentrale eingegangen. Dabei wurde gemeldet, dass Flammen aus einer Wohnung im dritten Obergeschoss schlagen und Hilferufe zu hören sind.

Bewohner gerettet – Feuer hat Dach erfasst

Daraufhin wurde sofort Großalarm ausgelöst. Mehrere Löschzüge, ein Notarzt und fünf Rettungswagen rückten aus. Rund 60 Retter waren im Einsatz. Laut einem Feuerwehrsprecher wurde ein Bewohner gerettet und den Sanitätern übergeben. Sieben weitere Bewohner wurden evakuiert und vom Rettungsdienst betreut.

Die Polizei hat die Straße abgesperrt. Nach Ende der Löscharbeiten wird sie die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen. Der Einsatz dauert derzeit noch an, da sich der Brand auf Teile des Daches ausgedehnt hat.