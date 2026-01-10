Wohnung in Flammen – Großeinsatz in Hamburg

Ein Wohnungsbrand in Neuallermöhe hat in der Nacht zu Samstag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Mehrere Bewohner wurden evakuiert. Die Löscharbeiten dauerten lange an.

Zum Brandausbruch kam es gegen 1.55 Uhr in einem Wohnhaus am Edith-Stein-Platz. Von dort wurden starker Qualm und Flammen aus einer Wohnung gemeldet. Weil Menschen in Gefahr waren, wurde Großalarm ausgelöst.

Löscharbeiten in Neuallermöhe bei klirrender Kälte

Mehrere Löschfahrzeuge und Rettungswagen sowie ein Notarzt waren im Einsatz. Vieler der Bewohner hatten sich vor Eintreffen der Rettungskräfte bereits in Sicherheit gebracht. Für sie wurde wegen der klirrenden Kälte ein HVV-Bus angefordert. Die Löscharbeiten dauerten bis gegen 3 Uhr an. Es gab zwei Leichtverletzte.