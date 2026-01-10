mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Wohnungsbrand in Neuallermöhe – Großalarm für die Feuerwehr

Die Feuerwehr löschte den Brand in Neuallermöhe über eine Drehleiter. Foto: Christoph Leimig

  • Neuallermöhe

Wohnung in Flammen – Großeinsatz in Hamburg

Ein Wohnungsbrand in Neuallermöhe hat in der Nacht zu Samstag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Mehrere Bewohner wurden evakuiert. Die Löscharbeiten dauerten lange an.

Zum Brandausbruch kam es gegen 1.55 Uhr in einem Wohnhaus am Edith-Stein-Platz. Von dort wurden starker Qualm und Flammen aus einer Wohnung gemeldet. Weil Menschen in Gefahr waren, wurde Großalarm ausgelöst.

Löscharbeiten in Neuallermöhe bei klirrender Kälte

Mehrere Löschfahrzeuge und Rettungswagen sowie ein Notarzt waren im Einsatz. Vieler der Bewohner hatten sich vor Eintreffen der Rettungskräfte bereits in Sicherheit gebracht. Für sie wurde wegen der klirrenden Kälte ein HVV-Bus angefordert. Die Löscharbeiten dauerten bis gegen 3 Uhr an. Es gab zwei Leichtverletzte.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test