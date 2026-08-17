Einsatz für die Feuerwehr im Nordosten Hamburgs: Ein Mann ist bei einem Feuer verletzt worden.

In Bramfeld hat es am späten Sonntagabend einen Einsatz der Feuerwehr gegeben. In einer Wohnung war ein Brand ausgebrochen. Ein Bewohner wurde verletzt.

Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Rettungskräfte gegen 23.20 Uhr zum Buschrosenweg gerufen. Dort war in einer der Wohnungen ein Brand ausgebrochen. Weil sich darin noch eine Person aufhalten sollte, rückten neben mehreren Löschzügen auch ein Notarzt und ein Rettungswagen an.

Feuer in Bramfeld: Bewohner verletzt in Klinik

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Laut Feuerwehr wurde ein Mann aus der Wohnung gerettet. Nachdem er vom Rettungsdienst versorgt worden war, kam er in ein Krankenhaus. Nach MOPO-Informationen war der Brand in einem vermüllten Zimmer ausgebrochen, er konnte rasch gelöscht werden. Die Polizei ermittelt.