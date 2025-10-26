Wohnung brennt – Mieter flüchtet vor der Polizei

Am Sonntagnachmittag hat in der Oldachstraße (Barmbek-Nord) ein Wohnungsbrand für einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Gegen 16.30 Uhr brannte nach Angaben der Feuerwehr Mobiliar in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte der Bewohner das Gebäude bereits verlassen – und flüchtete anschließend offenbar auch vor der Polizei. „Der Mann konnte zunächst nicht angetroffen werden“, sagte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei auf Anfrage. Verletzt wurde niemand.

Flüchtiger wohl psychisch auffällig

Nach ersten Erkenntnissen gilt der Mann als psychisch auffällig. Die Hintergründe des Brandes sind bislang unklar. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt.

Die Feuerwehr war mit mehreren Löschfahrzeugen im Einsatz und konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen. Die Wohnung wurde anschließend belüftet, größere Schäden am Gebäude sind nach ersten Einschätzungen nicht bekannt.