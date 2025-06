Wohnung in Hamburg brennt aus: Meterhohe Flammen schlagen aus Fenstern

Feuerwehreinsatz in Dulsberg: 25 Kräfte löschten einen Wohnungsbrand. Die Bewohnerin konnte sich selbst in Sicherheit bringen.

Das Feuer brach gegen 22.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Mülhäuser Straße aus. Zwei Zimmer der Wohnung standen in Vollbrand, so die Feuerwehr zur MOPO. Laut einem Reporter vor Ort schlugen meterhohe Flammen aus den Fenstern.

Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich die Bewohnerin in Sicherheit gebracht. Sie wurde vom Rettungsdienst vor Ort gesichtet und als leicht verletzt eingestuft. Sie blieb vor Ort.

Der Brand war nach einer guten halben Stunde gelöscht. Andere Wohnungen des Hauses wurden kontrolliert, waren aber bewohnbar.