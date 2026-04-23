Auto kracht gegen Camper: Sogar die Stadtreinigung rückt an

In Bergedorf ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Eine Frau wurde schwer verletzt. Die Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sogar die Stadtreinigung anrücken musste.

Gegen 15.45 Uhr kam es am Brennerhof im Bereich des Ring 2 zu dem Unfall. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet ein Pkw in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Wohnmobil zusammen. Die 75 Jahre alte Fahrerin des Pkw kam nach Angaben der Polizei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Insassen des Wohnmobils wurden leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Stundenlange Sperrung nach Unfall in Bergedorf

Nach Angaben eines Reporters vor Ort wurde die Umweltbehörde informiert, da durch den Unfall Kühlwasser in die Kanalisation gelangt war. Ein Polizeisprecher bestätigte auf Anfrage, dass die Stadtreinigung im Einsatz war, um Flüssigkeiten zu binden und Trümmerteile zu beseitigen. Genauere Angaben zum Unfallhergang konnten bislang nicht gemacht werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Frau will Haus abfackeln – als ihr Mann dazwischen geht, greift sie zum Küchenmesser

Bis 18.20 Uhr war der Brennerhof zwischen Moorfleeter Deich und Andreas-Meyer-Straße wegen des Unfalls gesperrt. (kla)