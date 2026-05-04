Feuer in Hamburger Wohnhaus – Bewohner schreien am Fenster um Hilfe

Großeinsatz im Schanzenviertel am Montagmorgen: In einem Wohnhaus kam es zu starker Verqualmung, mehrere Anwohner setzten Notrufe ab. Als die Feuerwehr eintraf, standen bereits Menschen an den Fenstern und riefen um Hilfe. Parallel brannte auch in Altona eine Wohnung.

Der Einsatz ereignete sich gegen 10.25 Uhr an der Schanzenstraße. Aufgrund der Vielzahl der Notrufe ging die Feuerwehr zunächst von einem größeren Brand sowie einer möglichen Menschenrettung aus. Entsprechend rückten zahlreiche Einsatzfahrzeuge, darunter auch ein Notarzt, an.

Bewohner über Drehleiter gerettet

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers hatten sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte mehrere Menschen an offenen Fenstern aufgehalten, da ihnen eine Flucht über das verrauchte Treppenhaus nicht mehr möglich war. Eine Person wurde über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht, zwei weitere wurden mithilfe von Fluchthauben ins Freie begleitet. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Als Ursache stellte sich ein brennender Elektroverteilerkasten im Keller des Altbaus heraus. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden.

Zweiter Rettungseinsatz ganz in der Nähe

Kurz darauf ein weiterer Brandeinsatz ganz in der Nähe: An der Amundsenstraße (Altona-Altstadt) war ein Brand in einem Zimmer ausgebrochen. Weil auch hier Menschen in Gefahr waren, rückte die Feuerwehr mit mehreren Löschzügen und dem Notarzt an.

Laut Feuerwehrsprecher Steffen Malz wurde ein Bewohner gerettet. Er war verletzt und kam in eine Klinik. Die Polizei ermittelt die Brandursache.