Vermisst: Frau (62) aus Langenhorn ist verschwunden

Seit dem 15. März ist Sylvia J. (62) aus Langenhorn verschwunden. Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach ihr.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll Sylvia J. am vorletzten Sonntag gegen 13 Uhr ihre Wohnung im Diekmoorweg in Langenhorn verlassen haben. Seitdem ist sie spurlos verschwunden. Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei öffentlich nach ihr.

Eine 62-Jährige aus Langenhorn ist verschwunden

Die Vermisste ist zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter groß, hat eine normale Statur und trägt schulterlange grau-weiße Haare. Sie scheint optisch zwischen 65 und 75 Jahre alt zu sein.

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Wer die Frau gesehen hat, soll den Polizeinotruf 110 wählen. Wer Hinweise auf ihren Aufenthaltsort hat, soll sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer (040) 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle melden. (mp)