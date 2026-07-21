Wer hat Jonathan Yiaofeng Adametz gesehen? Der 19-Jährige aus Groß Flottbek wird seit der Nacht auf Dienstag vermisst. Die Polizei hofft auf neue Hinweise.

Der 19-jährige Jonathan Yiaofeng Adametz aus Groß Flottbek wird seit der Nacht auf Dienstag vermisst. Polizei Hamburg

Wie die Polizei mitteilte, hatte der 19-Jährige in der Nacht zu Dienstag die elterliche Wohnung in der Heinrich-Plett-Straße verlassen – seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Da der Vermisste auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen und eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen sei, wird nun öffentlich nach ihm gesucht.

Eigengefährdung nicht ausgeschlossen

Anzeige

Jonathan wird als 1,78 Meter groß beschrieben. Er hat mittellange, braune Haare und trug zuletzt eine graue Jeanshose, eine blaue Trainingsjacke und schwarze Sneaker. Außerdem soll der 19-Jährige einen roten Rucksack mit sich tragen.

Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei über das Hinweistelefon (040 4286-56789) oder bei einer Polizeidienststelle entgegen. Wer den Teenager sieht, sollte sich umgehend beim polizeilichen Notruf unter 110 melden. (mp)