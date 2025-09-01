Aaliyah, wo bist du jetzt wieder? 12-Jährige aus Wilhelmsburg zum x-ten Mal abgehauen

Seit Sonntagabend wird die 12-jährige Aaliyah Jolie F. aus Wilhelmsburg vermisst. Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem Kind und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Aaliyah verließ am Sonntagabend ihr Zuhause in der Fährstraße und soll sich danach noch in einem Mehrfamilienhaus am Vogelhüttendeich aufgehalten haben. Bis zum Abend stand sie in Kontakt mit ihrer Mutter – dann brach der Kontakt plötzlich ab. Die Polizei suchte intensiv, doch ohne Erfolg. Deshalb wurde nun eine öffentliche Fahndung mit Foto gestartet.

Erst vor zwei Wochen nach Berlin entflohen

Aaliyah wird wie folgt beschrieben: Sie ist etwa 160 bis 165 Zentimeter groß, schlank, hat lange, lockige schwarze Haare und trug zuletzt eine rosafarbene Jogginghose, schwarze Schuhe und ein T-Shirt. Sie ist erst zwölf Jahre alt, wirkt aber eher wie ein Teenager

Es ist nicht das erste Mal, dass Aaliyah verschwindet. Bereits mehrfach riss sie von Zuhause aus. Zuletzt wurde sie Mitte August – vor rund zwei Wochen – von der Polizei in Berlin aufgegriffen. Auch im Mai, Juni und Juli hatte es ähnliche Fälle gegeben.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt das Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040 4286-56789 sowie jede Polizeidienststelle entgegen. Wer das Mädchen sieht, soll sich sofort über den Notruf 110 melden. (apa)