Kind (9) auf dem Weg zur Schule von Auto erfasst – Fahrer flüchtet

In Winterhude ist eine Schülerin am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Das Mädchen war auf einem Tretroller auf dem Weg zur Schule, als es von einem Auto angefahren wurde. Die Person am Steuer flüchtete.

Laut Polizei war die Neunjährige gegen 8 Uhr mit einem Tretroller auf dem Radfahrstreifen an der Barmbeker Straße Richtung Osterbekkanal unterwegs. Als sie bei grüner Ampel die Semperstraße überqueren wollte, wurde die Schülerin von einem abbiegenden VW Polo erfasst.

Unfall in Winterhude: Schülerin schwer verletzt im Krankenhaus

Die Schülerin erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde sie operiert. Die Person am Steuer des Polos flüchtete in Richtung Mühlenkamp. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an Tel. 4286-56789.