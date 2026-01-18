Wildschwein hält Hamburger auf Trab – mit einem traurigen Ende

Ein Wildschwein hat am Sonntagmorgen im Hamburger Westen für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Das Tier war durch eine Wohnsiedlung gelaufen und hatte Anwohner aufgeschreckt.

Um 8.31 Uhr meldeten Anwohner in der Straße Rugenbarg Ecke Blomkamp in Osdorf ein Wildschwein auf dem Fußweg, wie die Polizei der MOPO mitteilte. Sofort machten sich mehrere Funkstreifenwagen auf den Weg dorthin. Das Tier bekamen die Einsatzkräfte aber vorerst nicht zu Gesicht.

Suche nach Wildschwein mit Drohne

Die Suche wurde mit einer Drohne ausgeführt. Dafür wurde die Straße Blomkamp von der Ecke Jochim-Sahling-Weg bis zur Straße Am Landpflegeheim komplett gesperrt. Aufgefunden wurde das Tier dann um 9.17 Uhr aber im Harderweg neben der Feuer- und Rettungswache Osdorf.

Das könnte Sie auch interessieren: Frau erwischt Einbrecher in ihrer Wohnung – Polizei umstellt Wohnblock in Hamburg

Trauriges Ende: Ein früh herbeigerufener Jäger aus Pinneberg erlegte die Bache, die rund 40 Kilogramm wog, um 9.43 Uhr.