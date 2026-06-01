Wildgänse legen S-Bahnverkehr lahm – tierischer Einsatz der Bundespolizei

Zwischen den S-Bahnhaltestellen Hochkamp und Klein Flottbek sind am Sonntagnachmittag mehrere Züge ausgefallen. Der tierische Grund: Wildgänse hatten im Gleisbereich Rast gemacht. Der Schwanenvater Olaf Nieß und die Bundespolizei kamen.

Laut Bundespolizei wurden um kurz nach 15 Uhr mehrere Wildgänse im Gleisbereich gemeldet. Daraufhin wurde eine Streckensperrung veranlasst. Die Beamten machten sich dann auf die Suche und gingen den Gleisbereich ab.

Gänse auf Gleisen: S-Bahn-Verkehr unterbrochen

Dabei entdeckten sie einen der Vögel und fingen ihn ein. Unterstützt wurden sie dabei vom Schwanenvater Olaf Nieß und einem Anwohner, der ein weiteres Tier einfing. Erst nach gut einer Stunde war der Einsatz beendet und der Zugverkehr konnte wieder freigegeben werden.