Polizei
Wilde Verfolgungsjagd von Hamburg bis Lübeck – dann greift das SEK mit Blendgranate zu
Die Polizei will in Hamburg einen Autofahrer kontrollieren, doch der Fahrer gibt Gas. Die Flucht endet auf der A1 bei Lübeck.
Spektakulärer Polizeieinsatz in der Nacht zu Sonntag: Nach einer Flucht von Hamburg bis nach Schleswig-Holstein ist ein Autofahrer auf der A1 bei Lübeck von Spezialkräften gestoppt worden. Die Autobahn wurde für den Zugriff mehrere Stunden lang gesperrt.
Begonnen hatte der Einsatz am Samstag gegen 21.25 Uhr auf der B75 in Wilhelmsburg. Nach MOPO-Informationen war dort ein Autofahrer unterwegs, bei dem die Polizei von einer möglichen Eigengefährdung ausging.
A1: Fahrer flüchtet mit hohem Tempo – Verfolgung abgebrochen
Als Polizisten das Fahrzeug stoppen wollten, gab der Fahrer Gas. Die Polizei nahm zunächst die Verfolgung auf. Wegen der Fahrweise des Mannes und der bekannten Hintergründe entschieden sich die Einsatzkräfte jedoch schließlich, die offene Verfolgung abzubrechen. Stattdessen liefen verdeckte Fahndungsmaßnahmen weiter.
Später entdeckten die Beamten den Wagen auf der A1 bei Lübeck. Um einen Zugriff vorzubereiten, wurde die Autobahn gesperrt, ein Spezialkommando rückte an. Für den Zugriff wurde die A1 zwischen Lensahn und Neustadt über mehrere Stunden gesperrt. Schließlich wurde der Mann überwältigt. Dabei kam auch eine Blendgranate zum Einsatz. Er kam in eine psychiatrische Klinik.
Beratung und Seelsorge in schwierigen Situationen
Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Wenn Sie sich nicht im Familien- oder Freundeskreis Hilfe suchen können oder möchten – hier finden Sie anonyme Beratungs- und Seelsorgeangebote:
Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111 oder 0800 – 111 0 222 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Ihre Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de
Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche, die in einer schwierigen Situation stecken. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800 – 111 0 333. Am Samstag nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.
Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Ein Teil von ihnen spricht auch türkisch. mutes.de
Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland gibt es unter suizidprophylaxe.de