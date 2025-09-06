mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Symbolbild eines Polizeiautos mit Blaulicht

Ein Polizeiauto im Einsatz. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Maximilian Koch | Maximilian Koch

  • Ottensen

paidWilde Verfolgungsjagd in Ottensen: Das darf die Polizei im Ernstfall

Wer bereits schlief, ist garantiert wach geworden von der Verfolgungsjagd, die sich die Polizei am Mittwochabend mit einem Rollerfahrer rund um die Lobuschstraße in Ottensen lieferte. Der flüchtige Fahrer kam zu Fall und wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Was hatte der Fahrer getan – und welche Verkehrsregeln darf die Polizei in einem solchen Fall „missachten“?


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test