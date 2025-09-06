Wer bereits schlief, ist garantiert wach geworden von der Verfolgungsjagd, die sich die Polizei am Mittwochabend mit einem Rollerfahrer rund um die Lobuschstraße in Ottensen lieferte. Der flüchtige Fahrer kam zu Fall und wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Was hatte der Fahrer getan – und welche Verkehrsregeln darf die Polizei in einem solchen Fall „missachten“?





