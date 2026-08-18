Die Polizei will in Hamburg einen Autofahrer kontrollieren, doch der Fahrer gibt Gas. Die Flucht endet auf der A1 bei Lübeck.

Spektakulärer Polizeieinsatz in der Nacht zu Sonntag: Nach einer Flucht von Hamburg bis nach Schleswig-Holstein ist ein Autofahrer auf der A1 bei Lübeck von Spezialkräften gestoppt worden. Die Autobahn wurde für den Zugriff mehrere Stunden lang gesperrt.

Begonnen hatte der Einsatz am Samstag gegen 21.25 Uhr auf der B75 in Wilhelmsburg. Nach MOPO-Informationen war dort ein Autofahrer unterwegs, bei dem die Polizei von einer möglichen Eigengefährdung ausging.

A1: Fahrer flüchtet mit hohem Tempo – Verfolgung abgebrochen

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Als Polizisten das Fahrzeug stoppen wollten, gab der Fahrer Gas. Die Polizei nahm zunächst die Verfolgung auf. Wegen der Fahrweise des Mannes und der bekannten Hintergründe entschieden sich die Einsatzkräfte jedoch schließlich, die offene Verfolgung abzubrechen. Stattdessen liefen verdeckte Fahndungsmaßnahmen weiter.

Später entdeckten die Beamten den Wagen auf der A1 bei Lübeck. Um einen Zugriff vorzubereiten, wurde die Autobahn gesperrt, ein Spezialkommando rückte an. Für den Zugriff wurde die A1 zwischen Lensahn und Neustadt über mehrere Stunden gesperrt. Schließlich wurde der Mann überwältigt. Dabei kam auch eine Blendgranate zum Einsatz. Er kam in eine psychiatrische Klinik.