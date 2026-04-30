Wieder Zugunglück im Hamburger Hafen – ein Verletzter

Der letzte Unfall ist gerade mal sechs Wochen her. Nun hat es im Hamburger Hafen erneut einen Unfall mit der Hafenbahn gegeben. Auf einem Betriebsgelände kollidierten am Donnerstag zwei Loks miteinander. Es gab einen Verletzten.

Es krachte gegen 13.35 Uhr auf einem Betriebsgelände an der Zellmannstraße (Waltershof). Dort stießen aus ungeklärter Ursache zwei Loks der Hafenbahn zusammen. Die Feuerwehr war mit mehreren Löschfahrzeugen und einem Rettungswagen im Einsatz.

Unfall mit Hafenbahn: Mann nach Zugkollision im Krankenhaus

Laut Feuerwehr wurde bei dem Zusammenstoß ein Mann verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und kam dann in ein Krankenhaus. Die Loks wurden von Feuerwehrleuten gesichert und die Einsatzstelle dann an die Wasserschutzpolizei übergeben. Ersten Erkenntnissen zufolge passierte das Unglück beim Rangieren einer Lok. Die Ermittlungen zur Unglücksursache dauern an.

MOPO Die WochenMOPO – ab Donnerstag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Jobs mit Zukunft: Der neue Trend zum Handwerk

Der neue Trend zum Handwerk Sonnen-Wochenende: 20 tolle Tipps für den Start in den Mai

20 tolle Tipps für den Start in den Mai „Cold Cases“: Vier spektakuläre Fälle aus Hamburg

Vier spektakuläre Fälle aus Hamburg Große Rätselbeilage: Knobelspaß für die ganze Woche

Knobelspaß für die ganze Woche 16 Seiten Sport: Die Folgen eines möglichen St. Pauli-Abstiegs & warum Uli Stein dem HSV Großes zutraut

Die Folgen eines möglichen St. Pauli-Abstiegs & warum Uli Stein dem HSV Großes zutraut 28 Seiten Plan 7: Die Star-Magier Ehrlich Brothers, der „Heaven Can Wait“-Chor & Kultur-Tipps für jeden Tag

Nicht der erste Unfall in diesem Jahr, an dem die Hafenbahn beteiligt war. Am 16. Januar gab es eine Kollision mit einem Bus in Wilhelmsburg. Es gab einen Toten und 10 zum Teil schwer Verletzte.

Am 19. März dann ein erneuter Unfall in Steinwerder. Dort kollidierte ein Lkw mit der Hafenbahn. Dadurch entgleisten mehrere Waggons. Damals wurden zwei Menschen verletzt.