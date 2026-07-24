Ein zweiter Wasserrohrbruch an der Buxtehuder Straße beschäftigt Anwohner, Hamburg Wasser und den öffentlichen Nahverkehr.

An der Buxtehuder Straße ist es erneut zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Lenthe-Medien/Reimer

Bereits im Mai stand die Buxtehuder Straße wegen eines Rohrbruchs unter Wasser. Jetzt ist wieder ein Rohr beschädigt. Der Vorfall hat Auswirkungen auf den öffentlichen Nah- und Straßenverkehr.

Die Arbeiten wegen des ersten Rohrbruchs sind noch nicht abgeschlossen und wie es aussieht, wird die Baustelle an der Buxtehuder Straße nun erweitert. Am Freitagvormittag ist nach erstem Kenntnisstand eine Trinkwasserleitung zu Schaden gekommen.

Buxtehuder Straße: Leitung nach Wasserrohrbruch vom Netz genommen

Anzeige

Zwischen der Buxtehuder Straße und der Neuen Straße trat laut eines Reporters vor Ort um 11.15 Uhr plötzlich Wasser aus der Fahrbahndecke. Der Straßenbelag im Bereich der Schadenstelle habe sich angehoben, was auf eine zuvor erfolgte Unterspülung des Untergrundes schließen lasse.

Die WochenMOPO 30/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Hamburgs Lehrer des Jahres: Für seine Schüler ist Julian Lee (36) Vertrauensperson, Mentor, cooler Typ • Pride-Paraden-Chef im Interview: „Donald Trump hat den Hamburger CSD verändert“ • 16 Seiten Sport: HSV-Trainer Polzin über Transfers und seine Ziele • Jede Woche mit 40 Seiten Rätsel und Kultur: Mammut-Show zum Knust-Geburtstag

Die Straße war aus Sicherheitsgründen zwischen Seehafenbrücke und Schlossmühlendamm vollständig gesperrt. Mitlerweile sind in östlicher Richtung zwei Fahrspuren wieder offen, in westlicher Richtung eine Spur. Ab Montag wird in beide Fahrtrichtungen jeweils eine Spur gesperrt sein, so ein Sprecherin von Hamburg Wasser.

Anzeige

Die Schwere des Schadens lässt sich aktuell noch nicht einschätzen. Die Trinkwasserleitung wurde vom Netz genommen, um einen größeren Schaden zu vermeiden. Der Rohrbruch hat keine Auswirkungen auf die Wasserversorgung.

Am Vormittag kam es aufgrund der Vollsperrung zu großen Einschränkungen im Busbetrieb auf insgesamt zehn Linien. Laut der Hochbahn läuft inzwischen aber alles wieder wie gewohnt.