Wieder Unfall mit Zug der Hafenbahn in Hamburg – zwei Personen verletzt

Erneut ist es im Hamburger Hafen zu einem Unfall mit einer Hafenbahn gekommen. Zwei Menschen wurden verletzt.

Der Zusammenstoß ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr am Köhlbranddeich auf der Elbinsel Steinwerder. An einem unbeschrankten Bahnübergang kollidierten ein Lastwagen und ein Zug der Hafenbahn.

Hafenbahn kollidiert mit Lkw – Waggons springen aus den Gleisen

Nach Angaben der Feuerwehr wurden bei dem Unfall zwei Personen leicht verletzt. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Durch die Wucht des Aufpralls sprangen mehrere Waggons des Zuges aus den Gleisen.

Erst in den vergangenen Monaten hatte es mehrere schwere Unfälle mit der Hafenbahn gegeben. So kam es unter anderem zu einer Kollision mit einem Linienbus, bei der mehrere Menschen verletzt wurden und ein Mensch ums Leben kam. Auch bei einem weiteren Zusammenstoß mit einem Auto wurde ein Mann verletzt.

Weitere Details zum Unfallhergang in Steinwerder waren zunächst unklar. (mp)