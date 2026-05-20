Wieder Unfall am Deich: Fahrer kommt mit hoher Geschwindigkeit von Straße ab

Schwerer Unfall in Hamburg-Neuland: Ein Autofahrer ist am frühen Mittwochmorgen mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der VW-Fahrer gegen 6.30 Uhr auf der Straße Fünfhausener Hauptdeich mit hoher Geschwindigkeit unterwegs. Er soll dabei mehrere andere Fahrzeuge passiert haben.

Unfall in Neuland: Mann verliert beim Überholen Kontrolle

Dabei verlor er die Kontrolle über den Wagen, kam von der Fahrbahn ab und krachte auf Höhe des Deichs gegen Hindernisse am Straßenrand. Zeugen fanden den Mann bewusstlos in dem beschädigten Auto und alarmierten sofort die Rettungskräfte.

Wie die Polizei der MOPO sagte, deutet inzwischen vieles auf einen medizinischen Notfall am Steuer hin. Der Fahrer sei zunächst bewusstlos gewesen, nach einer Behandlung vor Ort aber wieder ansprechbar geworden. Anschließend kam er ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Das könnte Sie auch interessieren: Vater nach Gewalttat tot aufgefunden – Sohn stirbt bei Unfall auf Autobahn

Schon vor wenigen Wochen kam es weiter die Süderelbe hoch in Neuenfelde zu einem tödlichen Unfall auf der Straße Neuenfelder Hauptdeich: Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Hochbahn-Bus und einem Transporter starb ein 44-jähriger Mann. Mehrere Personen wurden schwer verletzt.