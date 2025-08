Wieder Schüsse in Hamburg – zwei Tatverdächtige festgenommen

Erneut ist in Hamburg scharf geschossen worden. Diesmal in Lohbrügge. Dort war es zum Streit in einer Bar gekommen. In dessen Verlauf wurden mehrere Schüsse vor dem Laden abgefeuert. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Laut Polizei hat sich der Vorfall bereits am vergangenen Mittwochabend ereignet. Gegen 23.15 Uhr sollen ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Männer vor der Bar „Enzo“ an der Alten Holstenstraße in Streit geraten sein. Aus der Gruppe heraus soll ein Mann dann mehrere Schüsse auf seine Kontrahenten abgefeuert haben. Zum Glück wurde niemand getroffen.

Polizei stoppt verdächtige Fahrzeuge – zwei Festnahmen

Danach flüchtete der Schütze zusammen mit zwei weiteren Männern in einem silbernen Pkw. Das Auto konnte aber kurz darauf von der Polizei am Sander Damm gestoppt werden. Ein 31-jähriger Insasse wurde vorläufig festgenommen. Zudem sei laut einem Polizeisprecher kurz darauf ein Mercedes an der Bergedorfer Straße gestoppt worden.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Traumhaus zum Schnäppchenpreis: Immer mehr Norddeutsche zieht’s nach Dänemark

– Streit ums Kirchenasyl: Pastor ärgert Bürgermeister Tschentscher

– Kanu, Kino und fremde Galaxien: Der Bezirk Nord zwischen Stadtflair und Natur

– Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

– 20 Seiten Sport: Was sich für HSV-Fans in der Bundesliga ändert & St. Paulis Stadion-Pläne

– 20 Seiten Plan7: Die legendären Sludge-Metaller The Melvins in der Markthalle & Ausgehtipps für jeden Tag

Der 51-jährige Fahrer wurde ebenfalls festgenommen. Der Mann soll zuvor in dem flüchtigen silbernen Pkw gesessen haben. Bei den Durchsuchungen der Fahrzeuge wurden scharfe Munition und Bargeld gefunden und sichergestellt. Die beiden festgenommen Männer kamen später wieder auf freien Fuß.

Das könnte Sie auch interessieren: Schüsse auf Hamburger Buchhändler: Waren es die Hells Angels?

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise an Tel. 4286 56789.