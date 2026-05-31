Wieder Großfahndung in Hamburg – Passant will RAF-Terroristen erkannt haben

Erneut ist es im Bereich Altona zu einer Großfahndung mit mehreren Streifenwagen gekommen. Auch der Polizeihubschrauber stieg auf. Wie bereits vor drei Tagen wurde auch diesmal nach einem RAF-Terroristen gefahndet, den ein Passant auf der Straße wiedererkannt haben will.

Wie die Polizei auf MOPO-Nachfrage bestätigte, habe ein Passant am Sonntagnachmittag gemeldet, den gesuchten RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub an der Neuen Großen Bergstraße wiedererkannt zu haben. Daraufhin seien gegen 14.10 Uhr mehrere Streifenwagen angerückt, um nach dem Gesuchten zu fahnden.

Zahlreiche Streifenwagen und Polizeihubschrauber im Einsatz

Zur Unterstützung stieg auch der Polizeihubschrauber Libelle auf und half bei der Suche aus der Luft. Die Beamten trafen auf einen Mann, auf den die Beschreibung des Zeugen zutraf, und überprüften ihn. Es handelte sich aber nicht um den gesuchten RAF-Terroristen. Kurz darauf wurden die Fahndungsmaßnahmen auch wieder eingestellt.