Wieder Flammen in der Billstraße – Feuerwehr verhindert Großbrand

An der Billstraße (Rothenburgsort) ist es am Sonntagmorgen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Von dort wurden Flammen gemeldet. Aufgrund der unklaren Lage wurde sofort Großalarm ausgelöst.

Laut Feuerwehr wurden gegen 6.25 Uhr Flammen an einem Gebäude in Höhe des Billwerder Deichs gemeldet. Aus den Fenstern ihrer nahegelegenen Einsatzzentrale konnten die Beamten zudem starken Qualm sehen. Deshalb ging man von einem größeren Brand aus und schickte gleich mehrere Löschzüge zum Einsatzort.

Flammen an Gebäude – Rauch weithin sichtbar

Dort entdeckten die Retter mehrere brennende Müllcontainer an einem Gebäude. Die Flammen hatten bereits die Fassade erfasst. Dank des raschen Eingreifens konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Nach gut einer Stunde war das Feuer gelöscht.

Das könnte Sie auch interessieren: Immer noch Explosionen auf der Veddel: Spezialgerät soll Löscharbeiten voranbringen

Im Frühjahr 2023 zog ein ähnliches Geschehen einen der größten Brände in Hamburg nach sich. Mehrere Hallen brannten ab. Aufgrund der schwer zugänglichen Lage und der mit ausgedienten Elektrogeräten zugestellten Wege dauerten die Löscharbeiten fast eine Woche an.