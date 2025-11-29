Meterhohe Flammen: Wieder brennt in Billstedt ein Fahrzeug

In Billstedt hat erneut ein Fahrzeug gebrannt, diesmal mussten die Feuerwehrkräfte an die Kapellenstraße ausrücken. Die Polizei ermittelt – und schließt ein Verbrechen nicht aus.

Anwohner informierten die Feuerwehr um kurz vor 6 Uhr am Samstagmorgen: Ein Roller, abgestellt am Rande der Kapellenstraße, würde brennen. Die Flammen würden meterhoch nach oben schießen.

Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten und verhinderte damit, dass die Hausfassade, an der der Roller stand, größeren Schaden nahm. Die Polizei sperrte den Bereich ab und übernahm, als die Feuerwehr den Brandort freigab.

Polizei rückt immer wieder nach Billstedt aus

Einem Polizeisprecher zufolge würde man in alle Richtungen ermitteln, bisher könne man nichts ausschließen. Auch die Möglichkeit, ob es sich um gezielte Brandstiftung handelte, werde geprüft.

Die Feuerwehr muss in Billstedt regelmäßig wegen brennender Fahrzeuge ausrücken: Vor rund einer Woche hatten ein Abschleppwagen und ein darauf geladenes Auto am Streitkoppel gebrannt. Die Flammen beschädigten noch vier weitere Fahrzeuge. Wenige Tage davor brannten zwei Autos am Cottaweg. Die Polizei vermutet Brandstiftung. (dg)