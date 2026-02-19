Streit in Wohnung eskaliert: Mann nach Messerangriff tot – Frau festgenommen

Großeinsatz für die Polizei am Donnerstagvormittag in Neuallermöhe. Dort wurde ein Mann bei einem Messerangriff schwer verletzt – er verstarb wenig später im Krankenhaus. Kurz nach der Tat wurde eine Frau als mutmaßliche Täterin festgenommen.

Die Polizei wurde gegen 11 Uhr in den Wilhelmine-Hundert-Weg gerufen. Rettungskräfte fanden dort einen 35-Jährigen blutüberströmt auf einem Parkplatz und brachten ihn umgehend in ein Krankenhaus, wo er nach einer Notoperation seinen schweren Verletzungen erlag.

Messerangriff in Neuallermöhe: Frau verhaftet

Die Polizei sperrte den Bereich rund um den Tatort großräumig ab und nahm in der Nähe eine 41-jährige Ghanaerin als mutmaßliche Tatverdächtige fest.

Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei kam es in der Wohnung der Frau zu einem Streit mit dem Opfer, in dessen Verlauf die Frau den Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzte. Der 35-Jährige flüchtete noch durch ein Fenster der Wohnung im ersten Obergeschoss, brach dann aber vor dem Haus zusammen.

Das könnte Sie auch interessieren: Messerattacke vor EKZ: Täter weiter auf der Flucht – Polizei sucht Zeugen

Die Mordkommission der Polizei Hamburg hat die Ermittlungen übernommen und Spuren gesichert. (rei)