Wieder brennen in Hamburg Autos – ein Verdächtiger auf kuriose Weise gefasst

In Hamburg haben wieder einmal Autos gebrannt – und wieder auf dem Cottaweg in Billstedt. Doch dieses Mal muss die Polizei nicht lange nach dem mutmaßlichen Brandstifter suchen. Ein Tatverdacht erhärtet sich schnell.

Gegen 0.32 Uhr am frühen Freitagmorgen meldete ein Zeuge ein brennendes Fahrzeug auf dem Cottaweg in Billstedt. Zuvor habe er einen Knall gehört. Bereits in der Nacht zu Mittwoch waren auf derselben Straße zwei Autos in Brand geraten.

Als die Feuerwehr eintraf, griff das Feuer auf einen zweiten Pkw über. Beide Autos brannten aus.

Autos brennen: Polizei wird auf Schaulustigen aufmerksam

Die Polizei wurde schnell auf einen Schaulustigen aufmerksam. Als dann einer der Fahrzeughalter den Beamten meldete, dass dieser Mann zuvor bei ihm zu Besuch gewesen sei und nach einem Streit wutentbrannt die Wohnung verlassen habe, erhärtete sich ein Tatverdacht.

„Bei der Überprüfung des Mannes wurden mehrere Feuerzeuge sichergestellt, darunter auch ein Sturmfeuerzeug“, so ein Polizeisprecher zur MOPO. Der mutmaßliche Täter ist in der Vergangenheit wegen Brandstiftungsdelikten auffällig geworden.