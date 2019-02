Wie Judo-Ass David T. : Auch aus diesen Profi-Sportlern wurden Schläger und Mörder

Der ehemalige brasilianische Torwart Bruno Fernandes das Dores de Souza (rechts) machte weniger sportlich auf sich aufmerksam, als durch seine entsetzlichen Taten an seiner Ex-Freundin Eliza Samudio. Nach der Trennung verlangte diese von ihm, Unterhalt für das gemeinsame Kind zu zahlen. Bruno weigerte sich und entführte Samudio gemeinsam mit einem Komplizen.



Was folgte, war eine wochenlange Folter mit grausamen Ende. Wie seine Cousine verriet, sei Samudio in Stücke geschnitten und einem Hund zum Fraß vorgeworfen worden. Er selbst solle sie zwar nicht ermordet, doch den Mord in Auftrag gegeben haben.

Das Gericht belegte die widerwärtige Tat mit einer Haftstrafe von 22 Jahren.