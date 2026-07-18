Polizeistationen melden lange Staus auf A7 und A1 – Autofahrer brauchen viel Geduld.

Teils stockender Verkehr und Stau auf der Autobahn A7 in Hamburg in Richtung Süden. dpa/Bodo Marks

Der eingesetzte Reiseverkehr zu Ferienbeginn in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, stellt die Polizei am Samstag vor eine große Herausforderung. Teilweise staut sich der Verkehr auf den Autobahnen in- und um Hamburg an mehreren Stellen.

Auf MOPO-Nachfrage meldete die Verkehrsleitzentrale in Hamburg starke Behinderungen auf der A7. In Richtung Norden staut sich der Verkehr am frühen Nachmittag zwischen dem Autobahnkreuz Südwest und dem Elbtunnel auf 10 Kilometer. In der Gegenrichtung stehen die Autos auf etwa vier Kilometer zwischen Volkspark und dem Elbtunnel.

Zähfließender Verkehr auf A1 und A7 in Schleswig Holstein

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Die Autobahnpolizei für den Bereich der A24 Ratzeburg verzeichnet eine bislang entspannte Lage. Die Beamten des Autobahnrevier rund um Neumünster sprechen von einer leichten Anspannung. Zwischen Neumünster und Hamburg sei der Verkehr in beide Richtungen zähfliessend.

Auf der A1 bei Scharbeutz spricht ein Beamter davon, dass die Autobahn in Richtung Süden gegenwärtig einem „riesengroßen Parkplatz“ gleiche. Zwischen Scharbeutz und Ratekau steht der Verkehr auf etwa 10 Kilometer Länge.

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Auch südlich von Hamburg werden auf der A1 zwischen Hamburg und dem Maschener Kreuz mehrere Staus auf der A1 in Richtung Süden gemeldet. Gleiches gilt für den Bereich von Maschen Richtung Bremen. Zudem erschwere aktuell ein Verkehrsunfall am Maschener Kreuz die Verkehrslage.