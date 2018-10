Widerstand, Körperverletzung: 29-Jähriger rastet bei Polizeikontrolle aus

St. Georg -

Am Donnerstag ist eine Polizeikontrolle am Besenbinderhof eskaliert. Ein 29-Jähriger war über die Überprüfung durch die Beamten derart aufgebracht, dass er großen Widerstand leistete – und einen Polizisten am Schienbein verletzte. Der Mann steht im Verdacht, sich illegal in Deutschland aufzuhalten.

Gegen 15.55 Uhr wurde der 29-Jährige in St. Georg überprüft. Die Beamten stellten dabei fest, dass der Mann durch die Ausländerbehörde zur Festnahme ausgeschrieben war. Als der Tatverdächtige zum Peterwagen gebracht wurde, riss er sich los und flüchtete zunächst in Richtung Repsoldstraße. Dort konnte er schließlich zu Boden gebracht und fixiert werden.

Am Boden liegend schrie der Tatverdächtige lautstark. Laut Polizei sollen sich daraufhin etwa 50 Personen aus dem näheren Umfeld solidarisiert und die Beamten angepöbelt haben. Schließlich konnte der 29-Jährige festgenommen werden. Er wurde dem Haftrichter zugeführt.



Polizist (37) am Schienbein verletzt

Ein 37-jähriger Polizist wurde beim Einsatz am Schienbein verletzt, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen.

Im Rahmen des Einsatzes wurde eine Seitenscheibe des Streifenwagens beschädigt. Ermittlungen führten zu einer 33-Jährigen, die auf dem Vorplatz des Besenbinderhofs vorläufig festgenommen wurde.

Gegen sie wird nun wegen Sachbeschädigung sowie wegen Landfriedensbruch ermittelt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Tatverdächtige, die ohne festen Wohnsitz ist, ebenfalls dem Haftrichter zugeführt.