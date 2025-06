„White Tiger“ sitzt jetzt in Hamburgs Inselknast

Der Fall Shahriar J. sorgt weiterhin für Fassungslosigkeit: Aus seinem Kinderzimmer heraus soll der 20-Jährige psychisch labile Kinder über das Internet gequält und einen 13-Jährigen dabei in den Suizid getrieben haben. Nachdem der „White Tiger“ vor wenigen Tagen verhaftet wurde, bezieht er nun eine Zelle in Hamburgs Inselknast.

Der am Dienstag festgenommene Hamburger Shahriar J. wurde nach MOPO-Informationen nach drei Tagen in der Untersuchungshaftanstalt in Hamburg in die Justizvollzugsanstalt Hahnöfersand verlegt.

„White Tiger“ sitzt in der JVA Hahnöfersand

Hahnöfersand ist eine Elbinsel in Niedersachsen, die JVA gehört allerdings zu Hamburg. Shahriar J. bezieht nun einen der insgesamt 176 Haftplätze der Anstalt. Neben der Untersuchungshaft umfasst die JVA auch die Bereiche offener und geschlossener Jugendstrafvollzug und eine sozialtherapeutische Abteilung.

Dem 20-jährigen Shahriar J. wird vorgeworfen, zwischen 2021 und 2023 unter dem Decknamen „White Tiger“ psychisch labile Kinder im Internet gezielt dazu gebracht haben, sich selbst vor laufender Kamera auf schlimmste Art und Weise zu verletzen. Einen 13-Jährigen aus den USA soll er so im Jahr 2022 gar in den Selbstmord getrieben haben. Schon jetzt werden ihm 123 Taten vorgeworfen, darunter Mord, mehrfacher versuchter Mord und sexueller Missbrauch. (mp)