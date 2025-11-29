mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Rahlstedt von-suppé-str (nicht Suppe) nach Bedrohung mit Schusswaffe unter wg Bewohnern. Eine Person flüchtig, tatobjekt von sek durchsucht. Ein Bewohner der Nachbarwohnung wurde von der Polizei beim verlassen des Objektes kurzzeitig zu Boden gebracht und in Handschellen gelegt. Nach kurzer Überprüfung wurde er vor Ort wieder entlassen. Blöderweise wollte er draußen nur kurz rauchen.. da das Objekt aber nicht betreten werden durfte, musste er mit Hausschuhen draußen bleiben.. bis das sek mit der Durchsuchung durch war

SEK-Kräfte und eine Polizistin stehen vor dem Gebäude in Rahlstedt. Foto: Marius Röer

  • Rahlstedt

WG-Bewohnerin in Gefahr? SEK stürmt Wohnung in Hamburg

Großeinsatz in Rahlstedt: In einem Wohnhaus an der Von-Suppé-Straße soll am Freitagabend ein Mann seine WG-Mitbewohnerin mit einer Waffe bedroht haben. Zahlreiche Streifenwagen rückten an. Auch das SEK wurde informiert.

Wie ein Sprecher sagte, ging der Notruf um 17.21 Uhr bei der Polizei ein. Neben insgesamt neun Streifenwagen war auch ein Hundeführer am Einsatzort. Da der 33-jährige Beschuldigte den Beamten bereits als psychisch auffällig und somit als unberechenbar bekannt war, wurde das Spezialeinsatzkommando hinzugezogen.

Missverständnis: SEK bringt Nachbar zu Boden

Die SEK-Kräfte stürmten das Wohnhaus und die entsprechende Wohnung, trafen den 33-jährigen Mann aber nicht an. Auch eine mögliche Tatwaffe wurde zunächst nicht gefunden. Eine Suche in Tatortnähe blieb ebenfalls erfolglos.

Unglücklicherweise kam es kurzzeitig zu einem Missverständnis: Ein Nachbar wurde von den SEK-Kräften zu Boden gebracht, als er das Gebäude verließ. In Handschellen erklärte er den Beamten dann, dass er nur rauchen wollte. Er wurde freigelassen, die Handschellen wurden ihm entfernt. Er musste draußen warten, bis der Einsatz beendet war.

Das könnte Sie auch interessieren: Müllberge direkt an Landstraße im Norden: Spuren deuten auf einen Täterkreis hin

Der Beschuldigte kehrte im Laufe des Abends eigenständig zur Wohnung zurück und wurde dann festgenommen. Er soll eine Schreckschusspistole dabei gehabt haben, die sichergestellt wurde, wie der Polizeisprecher bestätigte. Warum es zwischen ihm und der Frau zum Streit gekommen war, ist unbekannt. Die Kripo ermittelt. (dg/röer)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test