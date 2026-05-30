Warnung vor Sturm: Viele Einsätze im Norden – so war die Lage in Hamburg

Für Freitag hatten Meteorologen für Hamburg und den Norden eine deutliche Wetterverschlechterung vorhergesagt. Auch Sturm, Hagel und Starkregen wurden erwartet. Im Hamburger Umland verzeichneten die Feuerwehren zahlreiche wetterbedingte Einsätze. In Hamburg selbst blieb es dagegen weitgehend ruhig.

Für den Nachmittag hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor teils kräftigen Gewittern gewarnt. Prognostiziert wurden Starkregen mit rund 20 Litern pro Quadratmeter, Hagel sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h. Örtlich schloss der DWD auch Unwetter nicht aus. In diesen Fällen hätten bis zu 35 Liter Regen pro Quadratmeter und schwere Sturmböen um 100 km/h auftreten können.

In Niedersachsen: Baum stürzt auf Dach

In Hamburg blieb es jedoch bei etwas Regen und einem kurzen Gewitter. Die Feuerwehr verzeichnete kaum wetterbedingte Einsätze. Anders sah es im Umland aus: In Schleswig-Holstein und Niedersachsen mussten Einsatzkräfte mehrfach ausrücken, um umgestürzte Bäume zu beseitigen.

Besonders betroffen war der Kreis Rotenburg (Wümme). Dort entwurzelten starke Windböen mehrere Bäume. In einem Fall stürzte ein Baum auf das Dach eines Einfamilienhauses in Bothel und beschädigte es. Auch im Landkreis Stade mussten Feuerwehren wegen abgebrochener Äste und umgestürzter Bäume ausrücken. Größere Schäden wurden jedoch nicht bekannt.