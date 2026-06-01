Wert im sechsstelligen Bereich: Polizei findet zigtausend geklaute Handtücher

Mehrere tausend gestohlene Handtücher hat die Hamburger Polizei in Moorburg sichergestellt. Das Diebesgut hat nach Polizeiangaben einen Verkaufswert von knapp 170.000 Euro.

Der Einsatz fand am vergangenen Freitag gegen 11 Uhr am Moorburger Elbdeich statt. Dort durchsuchten Einsatzkräfte eine Lagerhalle, in der die entwendeten Gastronomie-Handtücher vermutet wurden.

Restpostenhändler meldet Diebstahl von 21.000 Handtüchern

Angezeigt worden war der Diebstahl bereits Anfang November 2025. Damals hatte der 57-jährige Geschäftsführer eines Restpostenhandels die Polizei eingeschaltet, nachdem aus seinem Lager insgesamt 21.000 Handtücher verschwunden waren.

Die Ermittlungen führten das zuständige Kriminalkommissariat der Region Mitte II (LKA 161) auf die Spur einer 49-jährigen Frau. Im Zuge weiterer Maßnahmen lokalisierten die Beamtinnen und Beamten schließlich die Lagerhalle in Moorburg.

Polizei findet Diebesgut – und zwei mutmaßliche Hehler

Die Staatsanwaltschaft erwirkte daraufhin beim zuständigen Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für das mutmaßliche Depot. In der Halle wurden die Einsatzkräfte fündig: Die Polizei stellte 21.000 Handtücher sicher, verpackt auf sechs Euro-Paletten sowie in 44 Umzugskartons.

Neben der 49-jährigen Beschuldigten trafen die Polizistinnen und Polizisten in der Halle auch einen 68-Jährigen an. Er soll der Frau mutmaßlich dabei geholfen haben, die Ware abzusetzen.

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Gegen beide wird nun wegen des Verdachts der Hehlerei ermittelt. Außerdem prüfen die Strafverfolgungsbehörden, wer für den Diebstahl der Handtücher verantwortlich sein könnte. (tst)