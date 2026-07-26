Eiskalt erschießt der St.-Pauli-Killer Werner Pinzner in den 80er Jahren seine Opfer. Nach fünf Morden nimmt ihn die Polizei schließlich in einem Hochhaus in Steishoop fest. Bei seiner letzten Vernehmung richtet er dann ein Blutbad an.

Vor 40 Jahren erschütterte eine unfassbare Bluttat die Hamburger Polizei und Politik: Bei einer Vernehmung des Auftragsmörders Werner Pinzner im Polizeipräsidium zog der 39-Jährige plötzlich einen Revolver, schoss auf den Staatsanwalt Wolfgang Bistry und verletzte ihn tödlich. Dann erschoss Pinzner seine bei der Vernehmung anwesende Ehefrau Jutta und schließlich sich selbst. Zwei Kriminalbeamte konnten aus dem Raum unverletzt flüchten, eine junge Protokollantin und seine Anwältin Isolde Oechsle-Misfeld verschonte der Killer.

Nach mehreren Auftragsmorden: SEK nimmt St. Pauli-Killer in Steilshoop fest

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Pinzner - Spitzname „Mucki" - war drei Monate zuvor, am 15. April 1986, von einem mobilen Einsatzkommando in Hamburg-Steilshoop festgenommen worden. Er gestand fünf Morde in Kiel, Hamburg und München. Seine Opfer stammten aus dem Zuhältermilieu. Pinzner mordete für Geld und im Auftrag von Kiezgrößen auf St. Pauli. Seine Tatwaffen sind heute im Hamburger Polizeimuseum zu sehen: ein Revolver der Marke Arminius und einer des Herstellers Smith & Wesson, beide Kaliber 38.

Ein weiterer Revolver dieser Marke liegt unter einer Vitrine. Diese Waffe schmuggelte Pinzners Ehefrau am 29. Juli 1986 unter ihrem Rock ins Polizeipräsidium, das sich damals in einem Hochhaus am Berliner Tor befand. Vor der Vernehmung ging sie auf eine Toilette und steckte den Revolver in ihre Handtasche. Ein nachgestelltes Foto zeigt, wie sie die in ein Küchenhandtuch eingewickelte Waffe in ihrem Slip getragen haben muss.

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Juli 1986: Staatsanwalt Wolfgang Bistry, dem Pinzner mit einem Revolver in den Kopf geschossen hat, wird aus dem Polizeipräsidium getragen. Thomas Hirschbiegel

Pinzners Verteidigerin Isolde Oechsle-Misfeld hatte sich an der Beschaffung des Revolvers beteiligt und wusste von den Plänen des Gewaltverbrechers. Sie wurde 1992 vom Hamburger Landgericht wegen Beihilfe zum Mord zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Als Angeklagte sagte die Anwältin, dass ihr die Smith & Wesson versteckt in einem Blumentopf in die Kanzlei geliefert worden war.

„Er wollte Kaffee und Brötchen – dann hatte er plötzlich eine Waffe in der Hand"

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Pinzner habe sich zunächst nicht ungewöhnlich verhalten, berichtete der Kriminalbeamte Max von Oosting als Zeuge vor Gericht. Die Vernehmung sei mit einem «lockeren Umgangston» geführt worden. Pinzner habe allerdings zunächst nicht zu seinen Mordtaten aussagen wollen, sondern mehrere Ablenkungsmanöver gemacht. „Erst wollte er Kaffee, dann etwas zu essen." Kurz nachdem er Brötchen besorgt habe, sei es sehr still in dem Zimmer gewesen. „Und dann erhob sich Pinzner und hatte auf einmal eine Waffe in der Hand."

Pinzner, der zeitweise als Schlachter gearbeitet hatte, tötete seine Opfer mit Kopfschüssen aus kurzer Distanz. Dabei ging er äußerst kaltblütig und gefühllos vor. „Er war ein Handwerker des Todes", sagt der damals mit dem Fall befasste Staatsanwalt Martin Köhnke in der ZDF-Dokumentation «Mord ohne Gewissen: Der St. Pauli-Killer".

Auftraggeber zu lebenslanger Haft verurteilt

Zusammen mit dem „St.-Pauli-Killer" waren auch einer der Hintermänner und zwei Mittäter aufgeflogen. Bordellbesitzer Peter Nusser (Wiener Peter) war einer der Drahtzieher und Auftraggeber für Morde an unbequem gewordenen Konkurrenten auf dem Millionenmarkt für käuflichen Sex und harte Drogen. Für die Morde soll er jeweils zwischen 20.000 und 40.000 Mark bezahlt haben. Er wurde 1989 zusammen mit zwei Komplizen von Pinzner zu lebenslanger Haft verurteilt. Im selben Jahr wurden Haftstrafen gegen drei weitere Kiezgrößen verhängt, weil sie die Waffe für das Blutbad im Polizeipräsidium beschafft hatten. (dpa)















