Werkstatt steht in Flammen – mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz

In einer Werkstatt in Jenfeld ist es am Dienstagnachmittag zu einem Großbrand gekommen. Eine große Rauchwolke steht über dem Stadtteil. Die Bevölkerung wurde vor giftigem Rauch gewarnt.

Das Feuer brach gegen 14.45 Uhr an der Straße zur Jenfelder Au aus, auch zwei Stunden später steht die Werkstatt weiterhin in Vollbrand, so ein Sprecher. Mehr als 110 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor Ort, auch das Technische Hilfswerk und das Gasnetz Hamburg wurden zur Unterstützung hinzugezogen.

Bevölkerung vor giftigem Qualm gewarnt

Wegen der in dem Betrieb lagernden Lacke und Verdünnungsmittel – die Werkstatt bietet auch Lackierungen an – gab es immer wieder Verpuffungen. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt.

Das könnte Sie auch interessieren: Zahlen zeigen: Auf Hamburgs Straßen bahnt sich ein historischer Wandel an

Die Bevölkerung wurde vor giftigem Qualm gewarnt. Rund um die Einsatzstelle kommt es wegen Straßensperrungen zu Verkehrsbehinderungen. Die Löscharbeiten werden laut Feuerwehrsprecher noch mindestens bis in die Abendstunden andauern.