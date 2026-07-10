In der Hamburger Schanze haben Unbekannte auf einem Gewerbeareal an der Lagerstraße offenbar eine Handgranate gezündet – die Polizei ermittelt, auch wegen möglicher Verbindungen zum Umfeld des Box-Promoters Ismail Özen.

Schock in der Schanze! Beschädigte Autos, durchlöcherte Fensterscheiben – und ein tiefes Loch im Asphalt: Auf einem Gewerbe-Areal an der Lagerstraße haben Unbekannte offenbar eine Handgranate zur Explosion gebracht! In unmittelbarer Nähe: das Gym eines bekannten Hamburger Box-Promoters. Die MOPO fragte bei Ismail Özen nach: Hat es jemand auf ihn abgesehen? Denn parallel zirkuliert ein mysteriöses Video.

Zersplitterte Fenster, die aussehen, als sei ein Projektil oder ein Granatsplitter eingeschlagen. Und ein Loch im Asphalt vor dem Haus an der Lagerstraße. Hier soll eine Handgranate explodiert sein. Verletzte gab es zum Glück nicht.

Wie die MOPO erfuhr, ereignete sich der Vorfall in der Nacht auf den 26. Juni dieses Jahres. Die Polizei bestätigte, dass es zu einem Einsatz wegen der Explosion eines „Sprengkörpers“ gekommen war. Das LKA ermittelt.

Anzeige

Der Anschlagsort: In der ehemaligen Schlachthalle neben dem Parkplatz sind mehrere Firmen ansässig. In unmittelbarer Nähe des Explosionsorts ist auch eine Sportstätte: das „Universum Gym“. Dessen Chef ist Ismail Özen, Ex-Schwiegersohn aus der Otto-Dynastie. Er war mit einer der Töchter verheiratet.

Die WochenMOPO 28/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Zuhause ist’s am schönsten: 30 Ferien-Tipps von Hamburger Promis und der MOPO-Redaktion • Handgranaten-Anschlag in der Schanze: Dubioses Video wirft Fragen auf • 16 Seiten Sport: Welche Folgen der WM-Skandal für FIFA-Boss Infantino haben könnte • Jede Woche mit 40 Seiten Rätsel und Kultur: Hamburgs neues Festival für Fans von lauten Gitarren





Anzeige

Als Özen von der MOPO auf den Vorfall angesprochen wird, reagiert er abweisend und beschwichtigt: „Alles nicht so wild“, sagt er in einem Telefonat. Weiter will er sich nicht äußern.

Nicht so wild? Andere Mieter auf dem Gelände sind durchaus in Sorge. Und dann wurde der MOPO ein Video zugespielt, das in gewissen Kreisen kursiert. In einem mitgefilmten Videotelefonat wird Özen von einem Anrufer auf bedrohliche Weise angesprochen und beschimpft.

Anzeige

Özen: „Erhalte solche Drohanrufe ständig“

Der Anrufer fragt den Boxer, ob er einem berüchtigten arabischen Clan „Rückenwind“ gebe. Schließlich wird Özen drastisch beleidigt und das Gespräch bricht ab.

Ein zersplittertes Fenster an dem Gebäude in der Lagerstraße. privat

Als die MOPO Özen mit den Inhalten aus dem Video konfrontiert, leugnet dieser zunächst, dass ein solches Gespräch stattgefunden hat. Als die MOPO ihm das Video zeigt, sagt er, er kenne den Anrufer nicht, er erhalte solche Drohanrufe ständig, messe ihnen keine Bedeutung zu.





Der arabische Clan, der in dem Telefonat thematisiert wird, sorgt in Berlin seit Jahren mit kriminellen Aktivitäten für Aufsehen. Sind die Ereignisse tatsächlich ein Hinweis darauf, dass er seine Fühler nach Hamburg ausstreckt?

Auf MOPO-Anfrage heißt es von der Polizei, dass man erst am Anfang der Ermittlungen stehe.