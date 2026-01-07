Dringende Suche in Hamburg: Yahya (16) könnte in Gefahr sein

Seit den frühen Morgenstunden wird in Hamburg ein Jugendlicher vermisst. Die Polizei schließt eine Eigengefährdung nicht aus und bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.

In Bahrenfeld wird seit der Nacht zu Donnerstag ein 16-jähriger Jugendlicher vermisst. Wie die Polizei mitteilte, verließ Yahya Mohammad Ahmed Ali gegen 3.30 Uhr seine Wohngruppe in der Theodorstraße und kehrte bislang nicht zurück. Seitdem fehlt von dem Jugendlichen jede Spur. Nach Angaben der Polizei kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden.

Jugendlicher vermisst, Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

Da die bisherigen Suchmaßnahmen ohne Erfolg blieben, fahndet die Polizei nun öffentlich und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Der 16-Jährige ist etwa 1,85 Meter groß, schlank, hat schwarze Haare und trug zuletzt ein weißes T-Shirt, eine dunkle Hose sowie eine kurze schwarze Jacke.

Wer Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 / 4286-56789 bei der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Bei einer aktuellen Sichtung sollte umgehend der Notruf 110 gewählt werden. (mp)