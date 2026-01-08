Wer hat Sophie gesehen? 14-Jährige aus Hamburg vermisst

Seit vergangenem Freitag wird die 14 Jahre alte Sophie J. aus Alsterdorf vermisst. Die Polizei Hamburg wendet sich nun mit einem Foto an die Öffentlichkeit und bittet dringend um Mithilfe.

Nach Angaben der Ermittler verließ die Jugendliche ihre Wohnunterkunft und kehrte nicht wie vereinbart zurück. In den Tagen danach bestand zwar noch sporadischer telefonischer Kontakt zu den Erziehungsberechtigten, seitdem fehlt jedoch jede Spur von dem Mädchen.

Suchmaßnahmen erfolglos – Eigengefährdung nicht ausgeschlossen

Da die bisherigen Suchmaßnahmen erfolglos geblieben sind und eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, fahndet die Polizei nun öffentlich nach Sophie. Die 14-Jährige ist etwa 1,65 Meter groß.

Die Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Nord (LKA 145) übernommen. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (040) 428656789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Wer Sophie sieht, soll umgehend den Notruf 110 wählen. (mp)