Wer hat Lieka gesehen? 13-Jährige aus Hamburg vermisst

Die Polizei Hamburg sucht öffentlich nach der 13-jährigen Lieka K. aus dem Stadtteil Wandsbek. Das Mädchen verließ am Montagabend ihre Wohnanschrift und ist seitdem nicht zurückgekehrt.

Da alle bisherigen Suchmaßnahmen ohne Erfolg blieben und die Jugendliche dringend auf Medikamente angewiesen ist, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Lieka ist etwa 1,40 bis 1,45 Meter groß, schlank, hat braune Augen und lange schwarze Haare. Sie hat ein südasiatisches Erscheinungsbild. Auffällig ist zudem, dass ihr rechter Arm gebrochen und geschient ist. Zuletzt trug sie eine grüne Winterjacke.

Die Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wandsbek (LKA 154) übernommen. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens geben kann, wird gebeten, sich unter 040 4286 56789 beim Hinweistelefon der Polizei oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie Lieka sehen, wählen Sie bitte sofort den Notruf 110. (mp)