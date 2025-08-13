Wer hat Leon gesehen? 21-Jähriger aus Eidelstedt vermisst

Ein 21-Jähriger aus Eidelstedt wird seit Montag vermisst. Die Polizei geht davon aus, dass er sich selbst gefährden könnte, und sucht jetzt öffentlich nach dem jungen Mann.

Der 21-jährige Leon S. soll am frühen Montagmorgen seine Wohnung an der Holsteiner Chaussee verlassen haben. Seitdem fehlt von ihm jede Spur, so die Polizei. Die Beamten gehen davon aus, dass der Mann sich selbst Schaden zufügen könnte, und bitten daher jetzt um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Suche nach Vermisstem: Polizei nimmt Hinweise entgegen

Die Polizei beschreibt ihn als 1,80 Meter groß, schlank mit sehr langen, dunkelblonden Haaren. Zuletzt soll er einen schwarz-lila Trenchcoat mit Ketten an den Schultern getragen haben. Dazu trägt er möglicherweise eine Umhängetasche und weiße Over-Ear-Kopfhörer.

Jeder, der Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben könnte, wird gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Nummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Wer den 21-Jährigen auf der Straße sieht, kann auch den Polizeinotruf 110 anrufen. (zc)