Wer hat Hinweise? 73-Jähriger nach Krankenhausbesuch vermisst

Am Mittwochmorgen verließ ein 73-Jähriger ein Krankenhaus in Alsterdorf – und gilt seitdem als vermisst.

Seit Mittwochmorgen wird der 73-jährige Arno Dieter Gensterblum aus dem Stadtteil Alsterdorf vermisst. Polizei Hamburg

Seit Mittwoch wird der 73-jährige Arno Dieter Gensterblum aus dem Stadtteil Alsterdorf vermisst. Der Senior ist dringend auf Hilfe angewiesen. Die Polizei hofft daher auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zuletzt gesehen wurde der Vermisste in einem Krankenhaus in der Dorothea-Kasten-Straße, wo er am Mittwochmorgen nach einer Behandlung entlassen wurde. Als er anschließend jedoch nicht in seiner Alsterdorfer Wohnunterkunft auftauchte, informierten Mitarbeitende der Einrichtung die Polizei.

Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

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Der 73-Jährige leide aufgrund seiner Suchterkrankung an Symptomen einer Demenz und sei orientierungslos, wie die Polizei mitteilte. Außerdem nehme er normalerweise Medikamente ein, ohne die sich die Symptome noch verstärken.

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Da bislang keine Spur zu dem Vermissten geführt hat, wird nun öffentlich nach ihm gesucht. Er wird als hager und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er habe zudem einen grauen Vollbart, lange, graue Haare und sei mit einem Rollator unterwegs, an dem eine Lichterkette befestigt ist. Es wird vermutet, dass der Mann eine schwarze Thermoleggings und eine schwarze Jacke trägt.

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Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten werden über das Hinweistelefon der Polizei (Tel. 040 4286-56789) oder bei einer Polizeidienststelle entgegengenommen. Wer den Mann sieht, wird gebeten, direkt den Polizeinotruf 110 zu wählen. (mp)