Wer hat Dusica gesehen? Zwölfjährige aus Hamburg vermisst

Seit Donnerstagabend wird in Hamburg-Lohbrügge ein zwölfjähriges Mädchen vermisst. Die Polizei bittet jetzt die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach Angaben der Ermittler verließ Dusica Beganaj am Abend gegen 22.30 Uhr ohne Absprache die elterliche Wohnung an der Straße An der Twiete. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Sofort eingeleitete Such- und Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

Vermisste Hamburgerin: Polizei bittet um Mithilfe

Die Vermisste ist etwa 160 bis 165 Zentimeter groß. Sie wirkt laut Polizei älter, wird oft auf 15 bis 16 Jahre geschätzt. Sie hat eine schlanke Statur, grüne Augen und lange schwarze Haare. Zuletzt trug sie einen rosa Kapuzenpullover der Marke Ellesse, eine schwarze, weite Jeans sowie schwarz-weiße Turnschuhe von Nike.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens nimmt die Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 entgegen. Wer Dusica sieht, wird gebeten, sofort den Notruf 110 zu wählen. (mp)